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26 сентября 2017, 18:23
Facebook Минкомсвязи

Министр связи России намекнул на возможность переговоров с Facebook

Николай Никифоров
Николай Никифоров
правительство России

Министерство связи России готово выслушать аргументацию Facebook по поводу исполнения закона о хранении данных россиян на серверах в РФ. В этом случае компании может быть дана отсрочка «для выполнения каких-то технических мероприятий», заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

Так он прокомментировал сегодняшнее заявление главы Роскомнадзора о том, что если Facebook не перенесет данные россиян на сервера в России, то в 2018 году соцсеть будет заблокирована.

В Кремле отнеслись с пониманием к этой позиции.

«Если какая-то компания не исполняет законодательство и делает это последовательно, не предоставляя никакой аргументации, не озвучивая, к примеру, необходимость предоставления какого-то определенного времени для выполнения каких-то технических мероприятий. В таком случае, думаю, законодатель нам не оставит каких-то иных путей, кроме как применять такие меры, как блокировку», — заявил Никифоров.

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