Поклонская рассказала о личном общении с Николаем II

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала сайту телеканала «Звезда» о своем общении через молитвы со святым РПЦ Николаем II.

На вопрос корреспондента, что она сказала бы Николаю II, если бы встретилась с ним, Поклонская ответила: «Здесь не надо представлять ничего. И в современное время многие ходят в храмы, где обращаются к Пресвятой Богородице, к Сергию Радонежскому и к государю нашему, святому».

Свои обращения к Николаю она назвала личными и не стала говорить, о чем именно просит святого.

«Я уже все сказала и повторю, что в обиду нашу веру и наших святых я не дам. Все остальное касается только меня», — заявила политик.

Поклонская является ярым противником фильма «Матильда» о связи Николая II c балериной. Она несколько раз пыталась запретить показ фильма, по ее инициативе были проведены проверки студии Алексея Учителя — режиссера этой картины.

Параллельно радикалы бросали «коктейли Молотова» в студию и машины у офиса адвоката режиссера, а в Екатеринбурге местный житель попытался въехать на машине с газовыми баллонами в кинотеатр. Крупнейшая сеть кинотеатров в России на этом фоне отказалась показывать фильм.