СМИ сообщили о допросе приближенного Березовского по делу об убийстве Политковской

Следственный комитет России активизировал расследование дела в отношении неустановленных «заказчиков» убийства журналиста «Новой газеты» Анны Политковской и, в частности, допросил по этому делу лицо из ближайшего окружения Бориса Березовского, сообщает «Росбалт» со ссылкой на осведомленные источники.

«Свидетель рассказал, что незадолго до преступления Политковская приезжала в Лондон и встречалась с Березовским. Тот просил ее подготовить и опубликовать ряд расследований, излагал свои мысли. Однако Политковская отказалась, сочтя, что доводы Березовского не подкреплены доказательной базой. Березовской очень огорчился, обсуждал свою досаду, переросшую в раздражение, со своим окружением, в том числе с Закаевым. Поэтому теоретически эти люди могли быть "заказчиками"», - рассказал источник.

При этом он подчеркнул, что СКР не «зацикливается» только на версии о причастности Березовского и изучает ряд других.

Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. В нее было произведено четыре выстрела, один из которых - в голову.

В октябре 2016 года СМИ сообщали, что спецслужбы склоняли назвать Березовского заказчиком этого преступления бывшего сотрудника РУБОПа Сергея Хаджикурбанова, которого признали одним из организаторов убийства Анны Политковской. В 2014 году Хаджикурбанова приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.