Австралия создаст свое агентство космических исследований

На 68-м Международном конгрессе по астронавтике, проходящем в австралийской Аделаиде, представители правительства Австралии объявили о решении создать в стране национальное космическое агентство. Такое решение стало итогом длившейся около года кампании австралийских ученых, представителей промышленности и государственных структур за усиление позиций страны в области космических исследований.

«Создание Австралийского космического агентства станет сильной поддержкой космическому сектору в Австралии», – говорит астрофизик Ли Спитлер из Университета Маккуори. По его словам, сейчас национальная космическая отрасль представлена лишь небольшим числом компаний, университетских групп и оборонным сектором. Эксперты обеспокоены значительной зависимостью Австралии от иностранных государств, производящих и запускающих спутники для телекоммуникаций и дистанционного зондирования Земли. Доля страны в мировой космической экономике составляет всего 0,8%. Ранее работа австралийских ученых в сфере космических исследований координировалась Государственным объединением научных и прикладных исследований (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO), для которого это всего лишь одно и не самое приоритетное направление.

Несмотря на постоянные призывы к созданию национального космического агентства, правительство не предпринимало никаких шагов до июля прошлого года, когда Артур Синодинос, министр промышленности, инноваций и науки, создал группу экспертов для изучения возможностей космической отрасли страны. На сегодняшний день группа получила около 200 проектов. Теперь исполняющий обязанности министра промышленности Майкл Кэш объявил, что рабочая группа разработает устав космического агентства, который станет частью национальной стратегии космической отрасли. Решение создать Австралийское космическое агентство было принято в год юбилея: полвека назад, 29 ноября 1967 года, Австралия запустила в космос спутник WRESAT, став третьей после СССР и США страной, которая смогла это сделать. Но потом страна значительно отстала в области исследований космоса.

На данный момент в мире насчитывается более шестидесяти национальных космических агентств или центров космических исследований. Обсуждается создание по образцу Европейского космического агентства нескольких транснациональных объединений: Панарабского космического агентства, Космического агентства стран Африканского союза и Космического агентства Южной Америки. О планах создать национальные космические агентства объявили также Филиппины и Шри-Ланка.