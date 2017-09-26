Робот осваивает нунчаки

Группа инженеров из Технологического института Нью-Джерси продемонстрировала систему обучения, которая позволило роботу овладеть нунчаками – оружием японских боевых искусств, представляющем собой две палки, соединенные гибкой перемычкой. Владение нунчаками требует значительной ловкости и координации движений. Робот освоил пока один простой перехват, но авторы системы уверены в ее перспективности.

Для эксперимента они создали бионическую руку, управление которой осуществляется при помощи перчатки с эффектом захвата движения. Человек, надевший перчатку, демонстрировал прием перехвата нунчаков, разбив сложное движение на отдельные фазы. Робот воспринимал алгоритм движения, используя, математический аппарат, известный под названием сеть Петри. При выполнении движений человеком, оценивалась степень успешности на каждом этапе, что позволяло роботу создать систему оценки собственных действий. В итоге робот за несколько часов научился воспроизводить движения своего учителя самостоятельно.

Авторы работы считают, что предложенная ими система подойдет для освоения роботами всех видов сложных динамических моторных навыков. Благодаря такому обучению, они не только освоят более сложные трюки с нунчаками, но и научатся, например, собирать фрукты (для робота это до сих пор сложная задача). Описание методики опубликовано на сайте препринтов arXiv.org.