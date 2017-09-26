Избранный глава РАН пообещал омолодить президиум организации

Избранный сегодня президент РАН Александр Сергеев пообещал обновить и омолодить президиум организации, передает ТАСС.

По его словам, в президиум войдут академики, которых 28 сентября изберет общее собрание Российской академии наук.

«Процедура такая, что есть выдвижение от тематических региональных отделений, есть выдвижение от избранно президента РАН. И избранный президент РАН предлагает вице-президента», — заявил Сергеев.

Он добавил, что 28 сентября список кандидатов в президиум будет представлен академикам.

«Я могу точно сказать, что, по крайней мере, в соответствии с этим списком мы планируем существенно обновить состав президиума РАН и омолодить его», — отметил избранный глава организации.

Сергеев набрал около 70% голосов во втором туре выборов главы РАН. Его поддерживал предыдущий глава академии Владимир Фортов.

Теперь избранного главу академии должен утвердить в должности президент России.