Путин уволил главу Россотрудничества

Президент Владимир Путин своим указом от 26 сентября освободил от должности главу Россотрудничества Любовь Глебову.

Как сообщает ТАСС, Глебова стала членом Совета Федерации от Удмуртии.

Телеграм-канал «Давыдов Индекс» опубликовал документ, якобы подписанный главой МИДа Сергеем Лавровым. В нем говорится о том, что в связи с переходом Глебовой в Совет Федерации врио Россотрудничества назначается ее заместитель Алексей Фролов. При этом отмечается, что он вступил в должность 19 сентября (документ датирован 25 сентября).