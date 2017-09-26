Новым главой РАН избран Александр Сергеев

Директор Института прикладной физики Александр Сергеев победил во втором туре выборов президента Российской академии наук, передает ТАСС.

За него отдали голоса 1045 академиков.

За его конкурента во втором туре руководителя Института океанологии имени Роберта Нигматулина проголосовали 412 членов РАН.

Всего в голосовании принимали участие 1485 академиков из 2035.

За Сергеева выступал бывший руководитель РАН Владимир Фортов. И Сергеев, и Нигматулин, как отмечает РБК, являются членами клуба академиков «1 июля», члены которого выступают против реформы академии, начатой в 2013 году.

Также кандидатуру Сергеева поддерживал проректор МГУ Алексей Хохлов, исключенный правительством из списка кандидатов на должность президента РАН.