26 сентября 2017, 16:24
Глава Минтранса назвал бессмысленной поддержку «ВИМ-Авиа»
Государству уже не имеет смысла поддерживать «ВИМ-Авиа», заявил министр транспорта России Максим Соколов. Его слова приводит ТАСС.
«Господдержка уже бессмысленна, потому что компания практически прекратила работу», — сказал Соколов журналистам.
По его словам, от государства нужна поддержка в решении вопроса с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа».
Глава Минтранса добавил, что к перевозке туристов, оплативших свои билеты в «ВИМ-Авиа» могут, в частности, подключиться греческие компании. Речь идет о туристах, отдыхающих в Греции.
Всего, по данным ассоциации «Турпомощь», помощь с вылетом может понадобиться 43 тысячам россиян.
«ВИМ-Авиа» прекратила выполнять все чартерные рейсы 25 сентября.
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