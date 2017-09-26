Глава Минтранса назвал бессмысленной поддержку «ВИМ-Авиа»

Государству уже не имеет смысла поддерживать «ВИМ-Авиа», заявил министр транспорта России Максим Соколов. Его слова приводит ТАСС.

«Господдержка уже бессмысленна, потому что компания практически прекратила работу», — сказал Соколов журналистам.

По его словам, от государства нужна поддержка в решении вопроса с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа».

Глава Минтранса добавил, что к перевозке туристов, оплативших свои билеты в «ВИМ-Авиа» могут, в частности, подключиться греческие компании. Речь идет о туристах, отдыхающих в Греции.

Всего, по данным ассоциации «Турпомощь», помощь с вылетом может понадобиться 43 тысячам россиян.

«ВИМ-Авиа» прекратила выполнять все чартерные рейсы 25 сентября.