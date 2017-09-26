Шанцев связал череду отставок губернаторов с новой стратегией Кремля

Отправленный в отставку с поста губернатора Нижегородской области Валерий Шанцев связал череду изменений в руководстве регионов с новой стратегией президента Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».

«Команда губернаторов — команда президента России. И президент принимает решения тогда, когда это целесообразно. Он решил увидеть новую стратегию и команду», — заявил экс-губернатор.

Отставка Шанцева была оформлена как уход по собственному желанию. За несколько дней до сложения полномочий 70-летний губернатор опровергал свой уход.

Путин также подписал указ о награждении Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Это как в спорте: нужно меньше ветеранов, тренировать молодежь, учить», — отметил экс-глава региона.

Накануне президент России принял досрочную отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив его своим спецпредставителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.