Российских военных обвинили в гибели 27 мирных жителей в Сирии

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне, сообщил, что авиация ВКС России и правительственной армии Сирии нанесла удар в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибли не менее 27 мирных жителей. Еще 58 человек пострадали.

Гибель мирных жителей в результате российской бомбардировки в Идлибе также подтвердил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Число погибших он не уточнил.

По словам Чавушоглу, действия российских ВКС в Сирии будут обсуждаться на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которая должна состояться 28 сентября.

В свою очередь, в Минобороны России опровергли информацию о гибели мирных жителей в Идлибе.

Там заявили, что «авиация ВКС России в Сирийской Арабской Республике не наносит ударов по населенным пунктам».

«В течение минувших суток, после доразведки беспилотными средствами и дополнительного подтверждения по другим каналам самолетами российской авиагруппы было нанесено 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб.

Это расположенные вдали от населенных пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению «джихадмобилей». По всем ударам имеются данные объективного контроля», — говорится в пресс-релизе оборонного ведомства, поступившем в «Полит.ру».

В подтверждение этих слов Минобороны опубликовало в твиттере видео ударов, которые, как сообщается, были нанесены по боевикам в Идлибе.