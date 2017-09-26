Российских военных обвинили в гибели 27 мирных жителей в Сирии
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне, сообщил, что авиация ВКС России и правительственной армии Сирии нанесла удар в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибли не менее 27 мирных жителей. Еще 58 человек пострадали.
Гибель мирных жителей в результате российской бомбардировки в Идлибе также подтвердил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Число погибших он не уточнил.
По словам Чавушоглу, действия российских ВКС в Сирии будут обсуждаться на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которая должна состояться 28 сентября.
В свою очередь, в Минобороны России опровергли информацию о гибели мирных жителей в Идлибе.
Там заявили, что «авиация ВКС России в Сирийской Арабской Республике не наносит ударов по населенным пунктам».
«В течение минувших суток, после доразведки беспилотными средствами и дополнительного подтверждения по другим каналам самолетами российской авиагруппы было нанесено 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб.
Это расположенные вдали от населенных пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению «джихадмобилей». По всем ударам имеются данные объективного контроля», — говорится в пресс-релизе оборонного ведомства, поступившем в «Полит.ру».
В подтверждение этих слов Минобороны опубликовало в твиттере видео ударов, которые, как сообщается, были нанесены по боевикам в Идлибе.
#سوريا— Минобороны России (@mod_russia) 26 сентября 2017 г.
توجيه الضربات الجوية على قاعدة إرهابيي #النصرة تحت الأرض pic.twitter.com/00mkwFZuUc