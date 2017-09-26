Тиньков пообещал «без условий» отозвать все иски против Nemagia

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков пообещал «без условий» отозвать все иски и заявления, поданные в полицию против авторов видеоблога Nemagia.

«Я тебе обещаю, что во вторник я отзову иски все: то есть, и административные, и уголовные. Там уже МВД как посмотрит: скорее всего, они закроют уголовное дело», - заявил Тиньков в интервью блогеру Амирану Сардарову на YouTube-канале «Дневник хача».

Предприниматель подчеркнул, что отзывает иски «без кондиций, без условий» и не хочет «вымаливать извинения».

Возмущение Тинькова вызвал ролик, опубликованный на Nemagia 8 августа, в котором утверждалось, что банкир давал взятки, что он не платит зарплаты своим сотрудникам и занимается сомнительным бизнесом. Оскорбительные высказывания также звучали в адрес жены Тинькова.

14 сентября банкир сообщил, что написал заявление в полицию, по которому было возбуждено дело о клевете. От лица «Тинькофф банка» было подано два судебных иска о защите достоинства и деловой репутации.

«Ребята из Немагии перешли грань: они тронули святое - мою семью, они оскорбили мою жену. Раньше они оскорбляли мать Басты. Любой нормальный мужчина при таком раскладе будет защищать свою семью: в драке или через суд, кто как считает правильным. Я за цивилизованные способы, поэтому я пошел в суд», - написал позже банкир на своей странице в Facebook.

«Можете троллить меня лично в сети сколько угодно, но не трогайте моих близких - они непубличные люди, они этого не заслужили», - подчеркнул Тиньков, сообщив, что готов отозвать все свои иски и заявление в полицию, если получит извинения перед его семьей.

Между тем сообщений о том, что авторы блога Михаил Печерский и Алексей Псковитин принесли свои извинения предпринимателю, не поступало.