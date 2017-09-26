Топилин заявил о сокращении социальной помощи из-за повышения МРОТ

Социальная помощь в России будет уменьшаться по мере увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на заседании круглого стола, посвященного вопросам социальной политики при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год.

«Конечно же, социальная помощь будет уменьшаться. Мы будем повышать МРОТ и если люди будут получать более высокую зарплату, обращаясь в органы социальной защиты, безусловно, кто-то из них не будет претендовать на социальную помощь, что очень хорошо, потому что люди будут уже зарабатывать деньги себе самостоятельно... Здесь надо быть аккуратными, но два раза платить, мне кажется, не следует», - цитирует Топилина RSN.

С 1 января 2018 года МРОТ увеличится на 21,7% и составит 9 489 рублей. С 1 января 2019 года МРОТ будет доведен до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения. Сейчас размер МРОТ составляет 7 800 рублей.