26 сентября 2017, 20:28
Ракета «Тополь» долетела с российского полигона до казахского
Россия провела учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Ракета вылетала с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Ее учебная боевая часть «с заданной точностью» поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.
Целью пуска, как сообщили в ведомстве, стало испытание перспективного боевого оснащения такого вида ракет.
Полученная в полете информация, как заявлено, «будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет».
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