Ракета «Тополь» долетела с российского полигона до казахского

Россия провела учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ракета вылетала с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Ее учебная боевая часть «с заданной точностью» поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.

Целью пуска, как сообщили в ведомстве, стало испытание перспективного боевого оснащения такого вида ракет.

Полученная в полете информация, как заявлено, «будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет».