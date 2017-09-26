Российские бомбардировщики уничтожили командные пункты ИГ в Сирии

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 уничтожили в районе сирийского Дейр эз-Зора командные пункты террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), передает RT.

«Внезапными ударами уничтожены командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков и скопления техники, а также склады боеприпасов. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что при выполнении боевой задачи бомбардировщики Ту-95 успешно преодолели расстояние около 7 тысяч км, выполнив по одной дозаправке в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78. Авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30 и Су-35 с аэродрома Хмеймим.

Конашенков подчеркнул, что удары по объектам ИГ выполнялись в интересах поддержки успешных наступательных действий сирийской армии по разгрому последнего плацдарма террористов. Все поражённые цели находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и боевиков Сирийских демократических сил.

Ранее самолеты российской авиагруппы нанесли 10 ударов по объектам боевиков в сирийском Идлибе, после которых Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в результате удара погибли не менее 27 мирных жителей, еще 58 человек пострадали.

В свою очередь, в Минобороны России опровергли информацию о гибели мирных жителей в Идлибе.