«ВКонтакте» радикально обновила свои мобильные приложения

Соцсеть «ВКонтакте» провела радикальное обновление своих мобильных приложений для iOS и Android, сообщается в блоге компании.

Основное меню переместилось вниз. Оно сократилось до пяти пунктов — стартовая страница, поиск, сообщения, напоминания и традиционное длинное меню.

«Вы сможете переключаться между новостями, сообщениями, поиском и уведомлениями в одно касание. Остальные разделы по-прежнему доступны в виде списка на отдельном экране», — сообщает соцсеть.

Также сообщество обновило раздел рекомендаций, чтобы пользователь мог «узнать что-то новое, найти неизвестные сообщества и талантливых авторов» за пределами своей новостной ленты.