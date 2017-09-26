Рейсы «Вим-Авиа» перенесли во Внуково

Все рейсы татарстанской «Вим-Авиа» переводятся из Домодедово во Внуково, сообщает Минтранс.

Также «в связи с отсутствием у авиакомпании денежных средств для выполнения обязательств перед пассажирами» Минтранс и Росавиация приостановили отправку чартеров компании как на внутрироссийских направлениях, так и за рубеж.

«При этом перевозчик собственными либо привлеченными силами выполнит свои обязательства по вывозу с мест отдыха пассажиров, имеющих на руках билеты авиакомпании», — говорится в пресс-релизе министерства.

В течение двух дней будет согласовано расписание по перевозке пассажиров «Вим-Авиа» с участием сторонних авиакомпаний.

«Аэропорт Внуково уже принял решение по приему всех бортов авиакомпании "Вим-Авиа" с начала сегодняшних суток», — сообщает Минтранс.

Крупные задержки рейсов у авиакомпании начались 22 сентября. Причиной задержек Росавиация называла задолженность перед Домодедово и за заправку.