В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

На европейской территории России Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности, когда погода может представлять потенциальную угрозу.

В Москве и Московской области прогнозируется туман и похолодание до 4-6 градусов тепла, днем 27 сентября будет 10-12 градусов.

В соседних Смоленской, Владимирской и Брянской областях ожидаются заморозки.

В Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Курской, Воронежской и Белгородской областях сохраняется высокая пожароопасность.