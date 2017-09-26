Яровую увидели новым губернатором Мурманской области

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая может возглавить Мурманскую область, сообщили изданию FlashNord неназванные депутаты нижней палаты парламента, в том числе член руководства фракции «Единая Россия».

«Одна из кандидатур на пост главы Мурманской области Ирина Яровая, с ней были проведены соответствующие консультации. Она возглавляет список из трех претендентов на пост губернатора этого региона», — заявил один из собеседников издания.

Помощница Яровой заявила РБК: «Мы это не подтверждаем», отказавшись от дальнейших комментариев.

По данным FlashNord и «Коммерсанта», нынешняя глава Мурманской области Марина Ковтун может покинуть свой пост уже на этой неделе.