Глава Дагестана назвал возраст основной причиной своей отставки

Рамазан Абдулатипов подтвердил сообщения о своем намерении уйти в отставку с поста главы Дагестана, назвав основной причиной этого решения возраст – в этом году ему исполнился 71 год.

«Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня. Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов», - заявил Абдулатипов в интервью «Говорит Москва».

«Причины отставки – возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась», - сказал глава Дагестана.

Он уточнил, что намерен «в большей степени» заниматься научной деятельностью. «Во-первых, я работал завкафедрой в академии Госслужбы. Второе – я, по-моему, числюсь профессором в МГУ» - отметил Абдулатипов, добавив, что также у него в планах заняться общественной деятельностью, вопросами просвещения и культуры.

«Президент меня поблагодарил, глава администрации меня поблагодарил за хорошую работу. Я считаю, что в целом это хорошо – уходить на подъёме, а не тогда когда провалил чего-то», - рассказал Абдулатипов.

Он сообщил, что на встрече в Кремле «называл целый ряд фамилий» рекомендуемых им преемников, отметив, что единственная просьба у него была «чтобы Дагестан передали в добропорядочные руки».

Ранее об отставке главы Дагестана сообщил РБК со ссылкой на источник в республике.

Рамазан Абдулатипов возглавил Дагестан в 2013 году, до этого с начала 1990-х работал в Совете Федерации и Госдуме, курировал национальные вопросы и вопросы развития местного самоуправления, а в 1998–1999 был министром национальной политики.

Абдулатипов – четвёртый глава региона, с начала недели написавший заявление об уходе в отставку «по собственному желанию». Ранее свои посты покинули главы Красноярского края, Нижегородской и Самарской областей.