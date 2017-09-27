СМИ сообщили об отставке Абдулатипова с поста главы Дагестана

Рамазан Абдулатипов 27 сентября написал заявление об уходе с поста главы Дагестана «по собственному желанию» после неожиданного вызова в Кремль, сообщает РБК со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, Абдулатипова экстренно вызвали в администрацию президента, где предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника.

«Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца», — рассказал источник в окружении главы региона. «Абдулатипова спросили, есть ли у него какие-то соображения относительно того, кто может временно исполнять обязанности. Он сказал, что пожеланий нет», — добавил источник.

Ранее сообщалось о грядущей скорой отставке около 10 глав регионов в рамках курса Кремля на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев.

С начала недели уже ушли в отставку «по собственному желанию» губернатор Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и глава Красноярского края Виктор Толоконский.

В числе кандидатов на отставку назывались также главы Новосибирской, Ивановской, Мурманской и Омской областей, Алтайского края и Ненецкого автономного округа.

Источники допускали и перестановки в одном или двух регионах Северного Кавказа.