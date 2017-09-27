СМИ сообщили об отставке Абдулатипова с поста главы Дагестана
Рамазан Абдулатипов 27 сентября написал заявление об уходе с поста главы Дагестана «по собственному желанию» после неожиданного вызова в Кремль, сообщает РБК со ссылкой на осведомленный источник.
По данным издания, Абдулатипова экстренно вызвали в администрацию президента, где предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника.
«Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца», — рассказал источник в окружении главы региона. «Абдулатипова спросили, есть ли у него какие-то соображения относительно того, кто может временно исполнять обязанности. Он сказал, что пожеланий нет», — добавил источник.
Ранее сообщалось о грядущей скорой отставке около 10 глав регионов в рамках курса Кремля на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев.
С начала недели уже ушли в отставку «по собственному желанию» губернатор Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и глава Красноярского края Виктор Толоконский.
В числе кандидатов на отставку назывались также главы Новосибирской, Ивановской, Мурманской и Омской областей, Алтайского края и Ненецкого автономного округа.
Источники допускали и перестановки в одном или двух регионах Северного Кавказа.