Орешкин рассказал о внедрении блокчейна в госзакупки

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сравнил систему наращивания спроса на криптовалюту биткоин со схемой функционирования финансовой пирамиды наподобие АО «МММ».

Выступая в Совете Федерации, глава Минэкономразвития подчеркнул, что «информационная волна вокруг всей этой истории, увлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, несет опасность», передает «Интерфакс».

По словам Орешкина, динамика стоимости биткоина подозрительно похожа на аналогичный показатель акций «МММ», поэтому желающим инвестировать в криптовалюту следует соблюдать осторожность и не рассчитывать на астрономические прибыли и скорое обогащение.

Министр призвал «быть в авангарде» технологических разработок в финансовой сфере, но при этом «оставаться очень аккуратными» с точки зрения финансовых инструментов и в целом «очень аккуратно относиться к таким историям».

Орешкин предупредил, что физические лица, вкладывающие личные средства в биткоин и другие криптовалюты, действуют «абсолютно на свой страх и риск», поскольку государство не сможет защитить их вложения.

Более того, глава МЭР признал, что российские власти «пока не понимают» возможностей применения технологии, связанной с криптовалютами (по всей видимости, речь идет о блокчейне), но намереваются не отставать от остального мира — даже наоборот, намерены «лидировать в этом процессе». «Нам точно нужно понимать, как она работает, и быть в авангарде разработки этих процессов», — обратился Орешкин к Совету Федерации.

По словам чиновника, российские власти в принципе уже используют блокчейн — более того, МЭР сейчас готовит проект по внедрению этой технологии в систему госзакупок, чтобы сделать ее максимально прозрачной.