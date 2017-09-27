Женщина в хиджабе подожгла памятник Буданову в центре Москвы

Двое неизвестных с помощью бутылки зажигательной смеси (так называемого коктейля Молотова) атаковали мемориальную плиту, установленную на Комсомольском проспекте российской столицы в память о полковнике Юрии Буданове — участнике боевых действий в Чечне, передает агентство городских новостей «Москва».

Одним из вандалов была женщина в хиджабе, вторым — мужчина. Очевидцы обратились в полицию, но сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место происшествия по вызову, не смогли собрать достаточно сведений о злоумышленниках или выйти на них по горячим следам.

По словам источника в полиции, на мемориале обнаружены повреждения, нанесенные огнем.

Напомним, Юрий Буданов командовал 160-м гвардейским танковым полком в ходе второй чеченской войны и впоследствии был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом к 10 годам лишения свободы за похищение и убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Полковник вышел на свободу в начале 2009 года, а два с половиной года спустя был застрелен в Москве — на Комсомольском проспекте, в том самом месте, где установлена плита в его честь, — уроженцем Чечни Темирхановым.