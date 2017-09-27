Потерпевшие по делу Сергея Цапка добились взыскания 120 млн рублей с его матери

Потерпевшие по делу банды Сергея Цапка добились взыскания 120 млн рублей с его матери - суд в Краснодаре наложил взыскание на эту сумму на банковские счета Надежды Цапок в пользу родственников жертв трагических событий в станице Кущевской, передает «Интерфакс».

«Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил заявление представителей потерпевших об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах Н. Цапок. Определение суда будет направлено в банки для немедленного исполнения», - говорится в сообщении юридической компании «Центр Правосудия», представляющей интересы потерпевших.

Представители потерпевших просили суд обратить взыскание на 300 млн рублей, арестованные еще в 2010 году в момент возбуждения уголовного дела в отношении участников банды из станицы Кущевской.

В сообщении также отмечается, что в случае недостаточности денежных средств на счетах Надежды Цапок для удовлетворения всех требований потерпевших юристы продолжат работу по обращению взыскания на сбережения и активы других родственников главаря ОПГ Сергея Цапка. В частности, по сведениям «Центра Правосудия», на арестованных с 2010 года счетах гражданской жены Сергея Цапка Анжелы-Марии Цапок может находиться до 6 млн долларов.

В сентябре 2015 года Кущевский районный суд постановил взыскать солидарно с осужденных участников банды 100 млн рублей и еще 153 млн рублей с имущества, находящегося в распоряжении Анжелы-Марии Цапок. В марте 2017 года Краснодарский краевой суд оставил это решение в силе.

Надежда Цапок - мать Сергея Цапка, лидера банды, действовавшей в станице Кущевской. В настоящее время она отбывает наказание в исправительной колонии, получив 7,5 лет за мошенничество с земельными участками.

С 1998 по 2010 годы участниками банды были убиты 19 человек. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Сергея Цапка и других участников ОПГ к лишению свободы на сроки от пожизненного до 19 лет и выплате крупных штрафов. В начале июля 2014 года Сергей Цапок умер в медчасти СИЗО №1 Краснодара.