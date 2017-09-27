Росгвардия закупит хрустальные погоны

Росгвардия приобретет более ста пар генеральских погон из хрусталя. Соответствующее объявление о проведении тендера появилось на сайте госзакупок.

Его опубликовала Центральная войсковая комендатура по материально-техническому обеспечению Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Тендер включает приобретение двух пар хрустальных генерал-полковничьих погон (с тремя звездами), 22 пар хрустальных погон генерал-лейтенанта (с двумя звездами) и 80 пар хрустальных генерал-майорских погон (с одной звездой). Каждая из них должна быть упакована в подарочную коробку, обитую бордовым бархатом и имеющую «механизм открытия верхней крышки».

«Хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды), не допускается внесение цветных элементов, потертостей, помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин, сколов. Материал изделия должен быть полностью однородный», — отмечается в задании потенциальному поставщику.

Каждая пара вне зависимости от звания в закупке должна обойтись в 5,6 тысяч рублей. Всего Росгвардия планирует потратить около 582 тысяч рублей. Покупка будет произведена за счет федерального бюджета.