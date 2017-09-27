Путин потребовал от Дворковича внимания к транспортной отрасли

На сегодняшней встрече с членами правительства РФ президент России Владимир Путин раскритиковал вице-премьера Аркадия Дворковича за то, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли. Речь шла о критической ситуации с отечественной авиакомпанией «Вим-Авиа», которая оказалась неспособной выполнить свои обязательства перед купившими билеты пассажирами.

Глава государства поручил Дворковичу представить предложения по решению существующих проблем в транспортной отрасли, передает РИА Новости. «Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом», — напомнил президент вице-премьеру.

Напомним, ранее стало известно, что на том же совещании с кабмином Путин заявил главе российского министерства транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии. «Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем», — предупредил чиновника президент.

Сегодня стало известно, что на помощь пассажирам «Вим-Авиа», вылеты рейсов которой массово задерживаются в течение последних дней, уйдет 200 млн рублей из федерального бюджета. Сама авиакомпания запросила предоставление ей госгарантий для взаимодействия с кредиторами, причем в ускоренном порядке.

Между тем СМИ со ссылкой на осведомленные источники пишут, что сертификат эксплуатанта, в соответствии с которым осуществляются перелеты, будет отобран у «Вим-Авиа» в течение двух ближайших недель.

На руководство авиакомпании заведено уголовное дело о мошенничестве: следствие считает, что оно прекрасно знало о том, что «Вим-Авиа» не хватает денег на обслуживание самолетов в аэропортах и закупку топлива, не говоря уже о погашении ранее накопленных долгов, но при этом продолжало продавать билеты на заведомо неосуществимые рейсы.