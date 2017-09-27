«Отец» фейковых новостей умер от передозировки

Американец Пол Хорнер, которого называют «пионером фальшивых новостей» (fake news) найден мертвым в своей квартире в Фениксе. Это произошло 18 сентября, но СМИ узнали о смерти 38-летнего мужчины только сегодня, и теперь эту информацию подтвердили чиновники, передает USA Today.

Хорнер производил новостные фальшивки по меньшей мере шесть лет, это ему принадлежат «перлы» о том, что предыдущий президент США Барак Обама является геем и радикальным исламистом. Американец запускал «утки» в соцсетях, откуда их быстро подхватывали «желтые» СМИ, а затем и вполне авторитетные издания, купившись на широту распространения информации.

Многие сообщения Хорнера на Facebook оказывались «вирусными» и перепечатывались множество раз, что позволяло ему охватывать аудиторию в сотни тысяч человек — «включая возможных избирателей», как отмечают теперь американские СМИ. Все это мужчина проделывал, не покидая своей квартиры.

В смерти Пола Хорнера нет ничего подозрительного, утверждает коронер Марк Кейси, но потом все же уточняет: имеется в виду, что «отец» fake news определенно не был убит. Тем не менее будет проведена проверка, вскрытие должно установить истинную причину смерти. «Умерший, как нам известно, употреблял и злоупотреблял лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту. Осмотр места обнаружения тела позволил нам с высокой степенью вероятности предположить, что он скончался от случайной передозировки медикаментами», — пояснил следователь. Брат Хорнера написал в Facebook, что Пол скончался «мирно и во сне».

Хорнер стал известен осенью 2016 года, когда в США шла президентская кампания, а fake news стали мощным орудием предвыборной борьбы. «Все, что я пишу, имеет моральное обоснование, — я целюсь в то, что мне не нравится в обществе, — утверждал производитель «уток» в интервью информагентству Arisona около года назад. — Если мне и удается кого-то обмануть, то тем самым я всего лишь побуждаю людей изменить их представление о мире и мнение о разных вещах. Они читают мои сообщения, верят им, а потом узнают, что это неправда, — неужели это не поучительно?»

Сначала «утки» американца не имели строго политической направленности, но потом сконцентрировались строго вокруг президентской гонки. Например, он опубликовал поддельное интервью с неким анонимным источником, которому якобы заплатили 3,5 тыс. долларов за протест против Трампа.

«Приплетите известное имя, вставьте реальное фото и напишите хотя бы первые несколько предложений так, словно это настоящая новость», — делился Хорнер секретами мастерства. По его словам, fake news может написать любой (имеются в виду именно такие новости, которые вызовут доверие и будут растиражированы СМИ).

Он также утверждал, что Дональд Трамп стал президентом США благодаря его «уткам». «Сторонники Трампа — обмануть их проще простого. Они сразу верят и никогда ничего не проверяют. Им что ни напиши, они продолжают радоваться или возмущаться, зависит от контекста», — поражался Хорнер в интервью.