Мемория. Александр Галибин

27 сентября 1955 года родился Александр Галибин, актер и режиссер

Личное дело

Александр Владимирович Галибин (62 года) родился в Ленинграде в семье, имевшей определенное отношение к театру: его отец-плотник работал декоратором-постановщиком на «Ленфильме». Актерскую карьеру начал в Театре юношеского творчества под руководством М.Г. Дубровина, затем с 1973 по 1977 год учился на актерском отделении ЛГИТМиКа (мастерская профессора Р. С. Агамирзяна).

Окончив его, был принят на работу в Театр им. В.Ф. Комиссаржевской, где был занят в нескольких спектаклях. Еще до этого (в 1976-м) Галибин дебютировал в кино — в фильме Семена Арановича «…И другие официальные лица». Известность актеру принесла роль «Пашки-Америки» в следующей картине — «Трактир на Пятницкой».

С 1981 по 1988 — актер студии киноактера при киностудии «Ленфильм». Затем поступил в ГИТИС им. А.В. Луначарского на режиссерское отделение. До 1992 года работал в лаборатории театра «Школа драматического искусства». В 1989 году дебютировал как режиссер спектаклем «Эскориал» М. де Гельдерод, а в 1993 году выпустил радио-спектакль «Игроки» по пьесе Николая Гоголя. В этом же году в Санкт-Петербургском Молодежном театре на Фонтанке выпустил дипломный спектакль «Лавочкин-пять в воздухе», который был признан лучшей режиссерской работой года, а исполнители главных ролей — Константин Воробьев и Мария Шитова — лучшими актерами сезона.

С 1993 по 1995 год Галибин работал режиссером в Театре на Литейном — поставленные там «Три сестры» Антона Чехова принесли ему первое место в конкурсе «Театр — Школа — Классика и Современность». Затем Галибин перешел в Российский театр драмы им. А.С. Пушкина (Александринском), который возглавил в качестве режиссера в 2003 году. Также с 2000 по 2003 год Александр Галибин был главным режиссером Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», где, в частности, поставил «Игроков» уже на сцене, а также «Кроткую» по повести Федора Достоевского и «Женитьбу Фигаро» П.-О. Бомарше.

В 2008 году назначен художественным руководителем Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. В июле 2011 контракт с Галибиным не был продлен департаментом культуры Москвы, и режиссер покинул театр.

В 2000 г. Александр Галибин выступил в качестве художественного руководителя и режиссера проекта «Москва — открытый город», осуществленного совместно с Британским Советом и лондонским театром «Роял Корт» при участии национальной театральной премии «Золотая маска». Пробовал свои силы на телевидении — результатами стали 3 серии проекта «Тише! Идет репетиция», посвященного открытым совместным репетициям старейших актеров Санкт-Петербурга с молодым поколением артистов, и проект, посвященный работам ведущих режиссеров Санкт-Петербурга — «Серебряный век петербургской режиссуры». С ноября 2014 года по сентябрь 2017 года — ведущий программы «Жди меня» (в паре с Ксенией Алферовой).

Чем знаменит

Александр Галибин

В «новой России» Галибин известен прежде всего исполнением роли Мастера в многосерийной экранизации романа Михаила Булгакова, осуществленной Владимиром Бортко. Хотя фильм посмотрели около 40 млн человек, и сам он, и образ, созданный Галибиным, вызвали неоднозначные оценки; так, далеко не все эксперты согласились с выбором актера на эту роль.

Возможно, свою роль сыграло и то обстоятельство, что партнерами Галибина по съемочной площадке были общепризнанные корифеи российского кинематографа — Олег Басилашвили, Кирилл Лавров, Валентин Гафт и другие.

О чем надо знать

В 1982-м году актер внезапно и надолго потерял сознание, в результате чего пережил состояние, по описанию похожее на клиническую смерть. По его словам, это не сразу, но сильно изменило его жизнь.

Прямая речь

О роли «Пашки-Америки»: «Популярность обрушилась как снег на голову. Говорят же, бывает, что человек просыпается знаменитым — вот это был я… Всеобщее расположение. Между прочим, даже от представителей криминальных структур. Помню, снимался в картине «Мужество» в Комсомольске-на-Амуре, так там ребята, уже отсидевшие свое, бесконвойные, приглашали к себе в гости — пообщаться. Мы выпивали, вели разговоры за жизнь. Серьезные, кстати, авторитеты. Они говорили: "Пашка, старик, знай: ты у нас по тюрьмам человек уважаемый. Так что по улицам можешь спокойно ходить, тебя никто не тронет"».

О последствиях приступа: «Было чувство, что все началось заново. Много навалилось размышлений — о жизни, о событиях, которые происходили со мной в разные периоды, об отношениях с людьми. Началось осмысление совершенных ранее поступков. Я не мог все мысли внятно сформулировать, но стало очевидно: случившееся со мной — не просто какое-то физическое недомогание, а знак свыше. Постепенно пришло осознание того, что мне очень крупно повезло, а стало быть, оставив меня в живых, Судьба дала какой-то шанс. И тут же возник вопрос: что это за шанс, что же делать дальше? Разумеется, выйдя из клиники, я не изменил в одночасье свою жизнь. Просто во мне самом очень многое изменилось, и жить дальше стало сложнее. Появилась четкая убежденность: раз мне дан такой сильный сигнал, значит, раньше я что-то делал не так. И это стало толчком. Не случайно Михаил Афанасьевич Булгаков, которого я обожаю, написал фразу "Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится". Абсолютно с ним согласен. Просто так в жизни ничего не бывает, и все происходящие события человек должен воспринимать именно как знаки».

7 фактов об Александре Галибине

В детстве Галибин занимался пением, танцами, акробатикой, боксом, фехтованием, моделированием даже вышиванием и макраме

Александр Галибин имеет разряд слесаря, полученный на заводе ЛОМО

Фильмография Александра Галибина насчитывает свыше 50 фильмов, самые известные из которых — «Трактир на Пятницкой», «Шестой», «Джек Восьмеркин - "американец"», «Мастер и Маргарита»

Галибин дважды играл императора Николая II — в многосерийном фильме «Жизнь Клима Самгина» и картине «Романовы. Венценосная семья»

В спектакль «Три сестры» режиссер ввел отрывки из знаменитой МХАТовской постановки Владимира Немировича-Данченко 1940 года

Помимо России, Галибин ставил спектакли в Швейцарии, Австрии, Финляндии и Польше

В 1991 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 2005-м — народного артиста Российской Федерации.

Материалы об Александре Галибине

Александр Галибин: «И тогда я начал жизнь с нуля» Актер Александр Галибин в третий раз стал отцом

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