Кадыров попросил больше дотаций для Чечни из-за рождаемости

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал увеличить размер дотаций на выравнивание бюджета республики с учетом высокой рождаемости. Об этом он написал в своем Instagram.

Такое заявление Кадыров сделал по итогам встречи с вице-премьером Дмитрием Козаком. Он отметил, что показатели рождаемости в регионе «должны учитываться и при формировании бюджета».

«Это рост расходов на социальную сферу — здравоохранение, образование и другие, который необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета», — пояснил Кадыров.

По его словам, Козак заверил его, что властям республики «будет оказана всесторонняя поддержка и помощь».