Кадыров попросил больше дотаций для Чечни из-за рождаемости
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал увеличить размер дотаций на выравнивание бюджета республики с учетом высокой рождаемости. Об этом он написал в своем Instagram.
Такое заявление Кадыров сделал по итогам встречи с вице-премьером Дмитрием Козаком. Он отметил, что показатели рождаемости в регионе «должны учитываться и при формировании бюджета».
«Это рост расходов на социальную сферу — здравоохранение, образование и другие, который необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета», — пояснил Кадыров.
По его словам, Козак заверил его, что властям республики «будет оказана всесторонняя поддержка и помощь».
Дорогие друзья! Широкий круг вопросов обсудили мы в ходе встречи с заместителем Председателя Правительства России Дмитрием Козаком. Он всегда проявляет большой интерес к ситуации в Чечне, предметно занимается решением возникающих задач, поэтому беседа бывает плодотворной. Мы, прежде всего, затронули тему ситуации с развитием реального сектора экономики, создания условий для максимальной загрузки имеющихся производственных мощностей и строительства новых предприятий, способных выпускать востребованную на региональном рынке и за его пределами продукцию. При этом обсудили механизм реализации обязательств федерального и республиканского правительств в обеспечении поступлений в бюджет за счёт роста налогооблагаемой базы. Мы также детально затронули вопрос высоких темпов роста населения Чечни за счёт высокой рождаемости. Это ставит перед нами задачи, требующие оперативного решения. Они должны учитываться и при формировании бюджета. Это рост расходов на социальную сферу - здравоохранение, образование и другие, который необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета. Дмитрий Николаевич заверил, что будет оказана всесторонняя поддержка и помощь. В беседе принимал участие @kabmin_chr Председатель Правительства ЧР Абубакар Эдельгериев. #Кадыров #Россия #Чечня #Бюджет #Козак
Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 27 2017 в 1:10 PDT