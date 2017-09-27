Медведев предупредил о возможном срыве плана по вводу жилья в 2017 году

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признал вероятность того, что плановый показатель по вводу жилья в 2017 году достигнут не будет, передает «Интерфакс».

«Рынок постепенно восстанавливается. Ставки по ипотеке снизились, цены на жилье стабилизировались. Однако есть риски, что мы не достигнем планового показателя по вводу жилья. В 2015 году был пик кризиса, рынок проседал, инвесторы практически не запускали новые проектов. Этот отложенный эффект мы ощущаем сейчас», — заявил Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Нужно, чтобы и регионы, и федеральные ведомства направили усилия на увеличение объемов жилищного строительства, оперативнее предоставляли земельные участки застройщикам, максимально упрощая административные процедуры, в частности, выдачу разрешений на строительство», — отметил премьер.

«Банки выдают все больше ипотечных кредитов и по количеству, и по объему. Только за семь месяцев этого года выдано полмиллиона займов на почти триллион рублей. Это означает, что жилищный вопрос решается более активно», — подчеркнул Медведев.

По данным Росстата, за первые восемь месяцев текущего года в России было построено 39,7 млн кв.м жилья (581,7 тысяч квартир), что на 7,3% меньше, чем годом ранее. Объем ввода индустриального жилья за восемь месяцев 2017 года составил 23,2 млн кв.м (-3,5% относительно аналогичного периода прошлого года).

Согласно анализу проектных деклараций застройщиков, в 2018 году к вводу в эксплуатацию заявлено уже 50-55 млн кв.м жилья.