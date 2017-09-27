В конгрессе США заслушали секретный доклад о «Лаборатории Касперского»

Комитет палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям во вторник провел закрытое заседание по вопросу использования антивирусов компании «Лаборатория Касперского», которую подозревают в связях со спецслужбами РФ, передает «Интерфакс».

В ходе заседания конгрессмены заслушали секретный доклад о ситуации вокруг «Лаборатории Касперского», рассказал агентству Bloomberg источник, знакомый с ситуацией. При этом он отказался уточнить, кем именно был подготовлен доклад и какие выводы в нем содержались, сославшись на конфиденциальный характер этих данных. Несколько представителей Конгресса также отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что на слушания в конгрессе были приглашены генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский и ряд экспертов из правительства США, но Касперскому требовалась ускоренная выдача визы, чтобы успеть к этому сроку. В итоге слушания с участием экспертов были отложены из-за нестыковок в графике участников.

Напомним, что 19 сентября американский сенат принял законопроект, запрещающий государственным учреждениям использовать программное обеспечение разработки «Лаборатории Касперского».

Если палата представителей также примет поправку, а президент США Дональд Трамп ее подпишет, она обретет силу закона. Продукты «Лаборатории Касперского» будет запрещено использовать и военным, и гражданским государственным ведомствам в США.

Ранее министерство внутренней безопасности США запретило госучреждениям страны пользоваться программным обеспечением российской «Лаборатории Касперского» из-за опасений, что эта компания «может быть связана с организованным другим государством кибершпионажем». Госучреждения США обязали отказаться от продукции российской компании в течение трех месяцев.