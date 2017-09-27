Юный актер из «Физрука» погиб при попытке помочь участникам ДТП

Российский актер Егор Клинаев, известный телезрителю по роли Никиты Серебрянского в сериале «Физрук», стал жертвой массового ДТП, которое произошло на МКАД минувшей ночью, передает ТАСС.

Клинаев погиб по сути случайно: он проезжал мимо места происшествия — столкновения трех автомобилей — и решил остановиться, чтобы помочь пострадавшим. 18-летний актер припарковал свою машину рядом со столкнувшимися и вышел на дорогу, где его вместе с двумя другими людьми сбила проезжавшая мимо Honda.

По предварительным данным, ее водитель не заметил скопления автомобилей. После наезда на людей он потерял управление и врезался в другую машину, после чего задел еще два транспортных средства.

Клинаев от полученных травм скончался на месте, двое других пострадавших были госпитализированы, об их состоянии не сообщается.

В числе сыгранных молодым актером ролей — Димка Терентьев (трилогия «Частное пионерское»), герои проектов «Чемпионы», «Власик. Тень Сталина», «Дельта», «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» и «Операция "Кукловод"».