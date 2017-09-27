США разместят в Южной Корее стратегические силы на ротационной основе

США с этого года начнут размещать в Южной Корее стратегические силы на ротационной основе, передает РИА Новости.

«Размещение американских стратегических сил на ротационной основе будет с конца года с целью повышения обороноспособности», — приводит южнокорейское агентство Рёнхап заявление администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Стратегические наступательные силы США представляют собой ядерную триаду, включающую наземный, морской и авиационный компоненты. Наземный компонент СНС составляют стратегические ракетные комплексы, оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами. Морской компонент составляют атомные подводные лодки, оснащенные баллистическими ракетами межконтинентальной дальности. Авиационный компонент СНС США составляют стратегические, или тяжелые, бомбардировщики, способные решать ядерные задачи. Все бомбардировщики имеют статус «двойного предназначения»: они могут наносить удары с применением как ядерного, так и обычного оружия.

В начале марта текущего года стало известно о начале переброски элементов системы противоракетной обороны THAAD США в Южную Корею. Решение было принято после того, как 6 марта КНДР произвела запуск четырех баллистических ракет, три из кторых упали в морской экономической зоне Японии. В апреле сообщалось, что оборудование зенитного ракетного комплекса доставлено на место развертывания в юго-восточную части Южной Кореи.

Однако в начале июня Южная Корея решила повременить с американским зонтиком ПРО. Сообщалось, что четыре установки американской системы THAAD, привезенные в Южную Корею, не будут развернуты. Еще две установки, установка которых в Корее уже завершена, останутся на своем месте. Анонсировалось, что развертывание систем американской ПРО может быть отложено на год.