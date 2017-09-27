СМИ узнали главного кандидата на пост красноярского губернатора

Приоритетным претендентом на должность губернатора Красноярского края является глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на собственный осведомленный источник в регионе.

По его словам, действующий губернатор — Виктор Толоконский — уйдет в отставку в ближайшее время.

Напомним, ранее СМИ, включая «Газету.Ru», сообщали, что велика вероятность отставки четырех действующих губернаторов российских регионов в течение этой недели. На данный момент свои посты покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин (с формулировкой об уходе по собственному желанию) и глава Нижегородской области Валерий Шанцев — по указу президента РФ Владимира Путина.

«Команда губернаторов — команда президента России. И президент принимает решения тогда, когда это целесообразно. Он решил увидеть новую стратегию и команду», — объяснил череду отставок глав регионов сам Шанцев.

Кроме того, активно муссируются слухи о грядущей отставке губернатора Ненецкого АО Игоря Кошина. Он опроверг появившуюся в СМИ информацию, заверив, что продолжает работать «в штатном режиме».

Возникновение слухов чиновник объяснил «непопулярностью экономических преобразований» в совокупности со снижением региональных доходов на треть. «В 2016 году НАО не получил 5 миллиардов рублей из-за падения цен на нефть», — уточнил Кошин.

Тем не менее, обсуждение кандидатуры его вероятного преемника продолжается в социальных сетях. «Злые уральские языки говорят, что кандидатом в губернаторы Ненецкого АО может стать видный эсер Александр Бурков. В этом случае партия Сергея Миронова получит, как и другие парламентские партии, главу субъекта», — пишет Давыдов.Индекс в Telegram.