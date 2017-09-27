Родственница Николая II будет судиться с Учителем из-за авторских прав на «Матильду»

Вдова племянника императора Николая II Ольга Куликовская-Романова потребовала от режиссера Алексея Учителя, чтобы он отказаться от публичной демонстрации фильма «Матильда». Она мотивировала свое требование тем, что имеет авторские права на его сценарий. Об этом сообщает депутат Госдумы Наталья Поклонская в Facebook.

В опубликованной ею досудебной претензии Куликовская-Романова именует себя ближайшей родственницей последнего императора России и всей императорской семьи. Она направлена ТПО «РОК», художественным руководителем и генеральным директором которого является Учитель. Куликовская-Романова заявила, что авторы «первоначального сценария» «Матильды» передали ей авторские права на него.

«Она является обладателем авторского права на сценарий, переданного его владельцем, тоже не согласным с подлыми действиями бывшего партнера Учителя. Аналогичные обращения направлены генеральному прокурору и министру культуры. Удивляет молчаливая позиция руководителей ведомств, обязанных реагировать на нарушение закона. Какие аргументы нужны еще?» — пишет Поклонская.