Росгвардия объяснила покупку хрустальных погон традицией

В департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ прокомментировали возникший в прессе ажиотаж по поводу объявленного ведомством тендера на закупку 104 пар «хрустальных погон в подарочной упаковке» общей стоимостью до 582 тысяч рублей.

«Хрустальные погоны — это традиционный и памятный подарок высшим офицерам, большинство их которых отдали служению Отечеству более 30 лет», — пояснил представитель департамента, добавив, что вручение таких «символических» погон «является давней воинской традицией, которой придерживается и Росгвардия в поощрении своих офицеров».

В ведомстве считают, что хрустальные погоны «относительно недорогие в денежном эквиваленте», но при этом «бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам».

Напомним, ранее стало известно, что Росгвардия собирается закупить две пары погон «генерал-полковник», 20 пар погон «генерал-лейтенант» и 80 пар погон «генерал-майор», упакованных по отдельности в оклеенные бархатом подарочные коробочки «с механизмом открытия верхней крышки».