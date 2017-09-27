Учитель анонсировал выход «Матильды» на американский кинорынок

Российский режиссер Алексей Учитель заявил, что снятый им фильм «Матильда», пользующийся на родине скандальной славой, будет показан в Соединенных Штатах, передает РИА Новости. По словам создателя картины, показ запланирован в рамках американского кинорынка, который будет проводиться в ноябре в Лос-Анджелесе.

«Мы будем представлять фильм в США. У нас есть несколько компаний, которые занимаются зарубежными продажами. Наверняка, они будут представлять его и там», — пояснил Учитель.

Также ведутся переговоры о прокате «Матильды» в китайских кинотеатрах, но пока не достигнуто никаких конкретных договоренностей — ни о сроках предполагаемого показа, ни о его масштабе (количестве экранов).

Ранее стало известно, что «Матильда» войдет в программу Недели российского кино в Великобритании, которая проводится с 19 по 26 ноября. Предполагается, что фильм будет показан на закрытии мероприятия.

Как сообщал «Полит.Ру», Учитель пригласил на показ своей исторической мелодрамы членов британского королевского семейства.