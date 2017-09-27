Владелец «Вим-Авиа» перебрался из России в Турцию

Основной совладелец российской авиакомпании «Вим-Авиа» Рашид Мурсекаев улетел из московского аэропорта Шереметьево, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный о ситуации источник. По его словам, это произошло накануне утром, причем вместе с топ-менеджером авиаперевозчика отправилась его супруга Наталья.

Ранее СМИ сообщали, что не могут связаться с Мурсекаевым по телефону — все номера, по которым он ранее был доступен, отключены. Данные об отъезде совладельца «Вим-Авиа» разнятся: так, другие источники утверждают, что он вылетал из Внуково, и произошло это не вчера, а сегодня утром — «предположительно в Стамбул».

Глава Росавиации Александр Нерадько, который сегодня отчитывался перед депутатами Государственной думы по ситуации с «Вим-Авиа», подтвердил, что Мурсекаев «предположительно покинул страну». Топ-менеджера приглашали на то же заседание в Госдуму телеграммой «в связи с тем, что он давал обязательство из своих собственных средств сегодня произвести оплату текущих расходов для поддержания операционной деятельности в размере 50 млн рублей».

По словам Нерадько, владелец авиакомпании не пришел на совещание и перестал отвечать на телефонные звонки, как и секретариат «Вим-Авиа». «Предполагаю, что его уже нет на территории РФ», — признал глава Росавиации в беседе с депутатами.

Напомним, сегодня было принято решение о выделении 200 млн рублей из федерального бюджета на обеспечение перевозок пассажиров, которые приобрели билеты «Вим-Авиа» уже после того, как авиакомпания начала испытывать катастрофические проблемы с ликвидностью.

CМИ сообщают, что сертификат эксплуатанта авиаперевозчика будет отозван в течение двух ближайших недель. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на ситуацию, объявив главе Минтранса Максиму Соколову о неполном служебном соответствии.