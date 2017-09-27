Песков назвал череду отставок губернаторов «ожидаемым процессом»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал череду отставок российских губернаторов «ожидаемым процессом», передает «Интерфакс».

«Ротационный процесс в губернаторском корпусе - это абсолютно нормальный, востребованный и ожидаемый процесс», - заявил Песков журналистам.

Он также не согласился с мнением о том, что в последнее время должность глав российских регионов становится сугубо технической.

«Что касается молодых технократов, я бы сказал по-другому: молодых широкопрофильных специалистов. Это молодые талантливые широкопрофильные специалисты, они все имеют опыт работы в органах федеральной власти на самых разных участках, в органах региональной власти, и, по мнению президента, способны реализовывать, несмотря на молодой возраст, потенциал в интересах развития тех регионов, которые они возглавили», - отметил пресс-секретарь.

С начала недели уже ушли в отставку «по собственному желанию» губернатор Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и глава Красноярского края Виктор Толоконский. Также источники сообщили, что Рамазан Абдулатипов написал заявление об уходе с поста главы Дагестана «по собственному желанию» после неожиданного вызова в Кремль.

В числе кандидатов на отставку также назывались главы Новосибирской, Ивановской, Мурманской и Омской областей, Алтайского края и Ненецкого автономного округа.

Источники допускали и перестановки в одном или двух регионах Северного Кавказа.