Гусеницы научились подражать сигналам тревоги птиц

Гусеницы североамериканского бражника Amorpha juglandis были бы легкой добычей для насекомоядных птиц, если бы не овладели интересным средством защиты. При приближении птицы, гусеница издает резкие свистяще-шипящие звуки. Раньше биологи полагали, что звук просто отпугивает птицу своей неожиданностью, но, как показало новое исследование, издаваемый гусеницами звук воспроизводит птичий сигнал тревоги.

Оборонительное шипение гусениц довольно громкое, измерения на расстоянии пяти сантиметров от гусеницы дали результат в 80 дБ. Достигает этого эффекта гусеница, резко сжимая свое тело и выталкивая воздух через дыхательные отверстия, расположенные на восьмом брюшном сегменте. Джессика Линдсей (Jessica Lindsay) из Вашингтонского университета заметила, что звуки гусениц похожи на сигналы тревоги, которые многие мелкие птицы издают при виде хищника. Услышав такой сигнал, птицы разлетаются в стороны, стараясь укрыться в низком кустарнике, и надолго замирают. Часто один и тот же тревожный сигнал воспринимают птицы нескольких видов.

Джессика Линдсей и ее коллеги провели эксперимент, воспроизводя звуки, издаваемые гусеницами, возле кормушки, где собирались черношапочные гаички (Poecile atricapillus), гаички Гамбела (Poecile gambeli), канадские поползни (Sitta canadensis) и представители нескольких других видов. Услышав звуки, птицы демонстрировали характерное поведение при сигнале о появлении хищника: ныряли в укрытие, замирали и издавали собственные тревожные сигналы. Аналогичным образом все птицы реагировали на запись тревожных сигналов черношапочной гаички.

Об итогах своей работы Линдсей и ее коллеги рассказали на Международном симпозиуме по акустической коммуникации животных.