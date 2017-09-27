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27 сентября 2017, 13:03
акустика биология Бразилия этология

Брачные призывы самцов бразильских лягушек никогда не услышат их самки

Brachycephalus ephippium
Brachycephalus ephippium
Mauro Regalado Soares/Wikimedia Commons

Группа биологов из Бразилии, Великобритании и Дании обнаружила, что два вида бразильских лягушек не способны услышать брачные призывы, которые они сами издают.

Как известно, самцы многих видов лягушек полагаются на вокальные способности в деле привлечения самок в сезон размножения. Более того, органы слуха лягушки обычно настроены на хорошее восприятие звуковых частот, характерных для сигналов своего вида. Поэтому ученые были удивлены, обнаружив, что два вида лягушек, обитающих на юго-востоке Бразилии, не способны услышать свои же крики.

Такая особенность отличает виды Brachycephalus ephippium и Brachycephalus pitanga, относящиеся к роду короткоголовов. Представители обоих видов – маленькие лягушки, длиной не более 1,5 сантиметров, ярко-желтой окраски. Обитают они в лесной подстилке. Биологи проигрывали записи пения самцов перед самками в лесу, но не отмечали никакой реакции. Проверка в лаборатории подтвердила, что лягушки не слышат эти звуки. Анатомическое исследование показало, что органы слуха у этих видов вообще развиты очень слабо.

Почему же самцы этих лягушек продолжают петь? Авторы работы полагают, что они все равно привлекают самок, но не звуковыми, а визуальными сигналами. Во время пения у самцов раздуваются объемные голосовые мешки, служащие резонаторами. Они хорошо заметны находящимся поблизости самкам. Конечно, звуки пения привлекают и хищников, но в данном случае лягушки-короткоголовы хорошо защищены. Их яркая окраска сообщает, что эти лягушки очень ядовиты.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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