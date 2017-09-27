В центре норвежского города нашли остатки древнего захоронения

На рыночной площади в центре города Тронхейм археологи Норвежского института исследований культурного наследия (Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU) нашли следы погребения эпохи викингов, в котором была использована погребальная ладья.

Деревянные части погребальной ладьи не сохранились до наших дней, ученые смогли обследовать лишь ее отпечаток в слое грунта и найти сохранившиеся гвозди, которые скрепляли доски. Это нередкая ситуация в тех местах, где условия почвы неблагоприятны для сохранения древесины. Например, только ряды гвоздей помогли восстановить форму погребального корабля в английском погребении Саттон-Ху. К тому же захоронение в Тронхеймене было многократно потревожено в ходе строительства в новое время.

Тем не менее, по этим скудным остаткам археологи реконструировали форму ладьи. Она была длиной не менее четырех метров и была ориентирована в направлении север – юг. Также были найдены две длинные кости. Они плохо сохранились, но кажутся принадлежащими человеку. Исследователи возлагают надежду на извлечение из них ДНК. Рядом с одной из костей найден кусочек листовой бронзы, также в захоронении обнаружились фрагменты ложки и ключа. Но археологи не уверены, что они имеют тот же возраст, что и захоронение, а не попали туда позднее, когда на этом месте была вырыта яма для опор более поздней постройки. Все это затрудняет датировку погребения, пока ученые называют лишь период с VII по X век.

Ранее подобных погребений в Тронхейме не находили. Расположение вдали от нынешней гавани заставляет предположить, что погребение относится к позднему железному веку или началу эпохи викингов. Специалист по древнему судостроению Кнут Пааске (Knut Paasche) говорит, что по своему типу находившаяся в могиле ладья напоминает офьрдскую (Åfjord) ладью, которая исторически была распространена на побережье центральной Норвегии (Трёнделага). Средняя часть дна таких ладей была относительно плоской, что позволяло им заходить на мелководье в реке Нидельвен.