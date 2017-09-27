Путин утвердил число новобранцев на осенний призыв

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован текст указа о призыве на военную службу нынешней осенью, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2017 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе… в количестве 134 тысяч человек», — говорится в документе. Для сравнения: прошлой осенью на военную службу было отправлено на 18 тысяч новобранцев больше — в общей сложности 152 тысячи человек.

В 2015 году, однако, численность призывников была несколько меньше прошлогодней — 147 тысяч человек, напоминает РИА Новости.

Срок службы остается неизменным — 12 месяцев. Ранее в СМИ и соцсетях муссировались слухи о том, что в нынешнем году его продлят на восемь месяцев или до полутора лет, но, судя по данным официальных источников, никаких нововведений пока не предусмотрено.

Отметим, что план по численности призыва подписывает президент РФ в рамках своего указа, и на его основании региональные комиссариаты формируют списки призывников.

В частности, в прошлом году повестки были направлены 623 тысячам человек, однако призвали, как уже было сказано, 152 тысячи (более трех четвертей получивших повестки получили отсрочки или полное освобождение от призыва). В последние годы численность призывников неуклонно сокращалась — в том числе в связи с «демографическим провалом» 1990-х годов, когда рождаемость была низкой.