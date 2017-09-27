Путин обвинил США в нарушении Конвенции о запрете химоружия

Американские власти срывают установленные сроки, в рамках которых должны были выполнять взятые на себя обязательства по уничтожению химического оружия, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, США уже трижды брали отсрочку, объясняя свою неспособность соблюсти условия «недостаточного необходимого количества бюджетных финансовых средств», передает РИА Новости.

Российский лидер напомнил, что Соединенные Штаты до сих пор являются «самыми крупными держателями химического оружия в мире». Когда-то в число таковых входила и РФ, но она, как заверил Путин, «строго выполняет свои обязательства в сфере разоружения и нераспространения оружия массового поражения».

Более того, по словам главы государства, Россия играет ключевую роль в процессе ликвидации химического оружия в Сирии, на территории которой вместе с правительственными силами проводит контртеррористическую операцию.

Напомним, ранее у России были самые большие в мире запасы химического оружия. Конвенция о его запрещении (КЗХО) была принята в 1993 году и вступила в силу с 1997 года. Она предполагает не только уничтожение имеющегося химоружия, но и запрет на его производство в дальнейшем. К конвенции присоединились все страны мира, за исключением шести государств в Азии и Африки — в частности, Израиля и Египта.

Выполнение условий Конвенции контролируется Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).