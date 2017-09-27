Источник сообщил о старте допроса сотрудников «Гоголь-центра»

Следственный комитет организовал допрос актеров «Гоголь-центра» в рамках дела его худрука Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«На следственные действия вызвано несколько десятков человек, поэтому их допрос займет несколько дней. Как правило, беседа длится несколько часов, иногда больше», — пояснил он.

В частности, следствие интересуют детали участия актеров в спектаклях на базе проекта «Платформа», в постановке «Сон в летнюю дочь», а также они намерены выяснить условия и исполнение заключенных с актерами договоров.

По данным источника, СК допросит не только актеров, но и других сотрудников «Гоголь-центра».

В рамках дела планируется провести допросы не менее 100 свидетелей.