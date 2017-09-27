«Роскосмос» и Nasa совместно построят космическую станцию на орбите Луны

Российская госкорпорация по космической деятельности «Роскосмос» и NASA будут совместно разрабатывать окололунную космическую станцию Deep Space Gateway, передает «Интерфакс».

«Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway. На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии – Марса», – рассказал глава «Роскосмоса» Игорь Комаров.

Россия займется созданием от одного до трех модулей станции и разработает стандарты стыковочных механизмов. Уже решено, что стандарт стыковки будет наиболее близок к российскому стандарту. Для вывода на орбиту новых конструкций «Роскосмос» планирует использовать новую ракету-носитель сверхтяжелого класса, сообщил Комаров.

Вывод первых модулей на орбиту Луны возможен в 2024–2026 годах. Участие в проекте также могут принять страны БРИКС - Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. По словам главы «Роскосмоса», их участие в проекте одобрено Россией и США.

Планируется, что станция станет своеобразным космодромом на лунной орбите. «Станция будет перемещаться, чтобы поддерживать роботизированные или партнерские миссии к поверхности Луны. На лунной орбите станция будет поддерживать миссии, отправляемые на другие направления в Солнечной системе», – рассказал представитель NASA Уильям Герстенмайер.