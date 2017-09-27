Медведев запретил лидерам рынка называться «Россией»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о поправках в правила наименования компаний. В соответствии с этими поправками будет запрещено включать официальные наименования «Россия» или «Российская Федерация» в названия юридических лиц, которые занимают доминирующее положение в сегменте рынка.

Поправки распространяются не только на два названия нашей страны, но и на все возможные производные от них (типа «Российский»).

Предполагается, что запрет затронет и компании, включенные в реестр хозяйствующих субъектов с долей более 35% на рынке определенного товара.

Правила, поправки в которые утвердил российский премьер, были утверждены правительством РФ еще семь лет назад, а в прошлом году список коммерческих компаний, которым разрешалось использовать слова «Россия» и «Российская Федерация» в своих наименованиях, был расширен — теперь же он снова сужается.

Это право сохранится за компаниями, которые официально включены в список крупнейших налогоплательщиков, имеют филиалы или представительства более чем в половине регионов страны, а также созданы на основе государственных организаций, которые и ранее имели в составе своего названия слово «Россия» или производные от него. Кроме того, право использовать название страны в своем наименовании имеют фирмы, у которых более четверти уставного капитала находится в собственности РФ.