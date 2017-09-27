Испанская полиция раскрыла подробности поимки «русской мафии»

Испанские правоохранительные органы раскрыли детали операции «Олигарх», по итогам которой были задержаны 11 российских граждан, подозреваемых в связях с солнцевской и измайловской ОПГ, передает РБК со ссылкой на сообщение Гражданской гвардии.

В общей сложности на проведение «Олигарха» ушло четыре года, причем Гражданская гвардия Испании тесно сотрудничала с Европолом.

Про членов солнцевской и измайловской организованных преступных групп в сообщении правоохранительных органов говорится, что они «являются конкурентами в России, но партнерами в Испании», где создали запутанную схему отмывания денег. В ней фигурировали три крупных бизнеса, расположенные в Марбелье, — гольф-клуб Dama de Noche, производство бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и даже футбольный клуб «Марбелья». По данным следователей, за несколько лет своей противозаконной деятельности объединенная ОПГ легализовала порядка 30 млн евро.

Все 11 задержанных в пятницу, 29 сентября, предстанут перед местным судом, в том числе хозяин «Марбельи» Александр Гринберг и Арнольд Спиваковский (он же Арнольд Тамм), вице-президент футбольного клуба Герман Пастушенко и владелец Agua Sierra de Mijas Олег Кузнецов, а также два руководителя этой компании Сергей Дождев и Владимир Дзреев.

При проведении задержаний у фигурантов дела было изъято дорогостоящее имущество — 23 элитных автомобиля, компьютеры, огнестрельное оружие и крупные суммы наличными.

Источники в Следственном комитете и ФСБ утверждают, что задержание россиян было осуществлено в рамках продолжающейся операции «Оса», которую испанская полиция начала 12 лет назад для расследования деятельности группировки Геннадия Петрова, считающегося в испанской прокуратуре лидером тамбовской ОПГ.