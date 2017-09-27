Путин объявил главе Минтранса о неполном служебном соответствии

Президент РФ Владимир Путин объявил министру транспорта РФ Максиму Соколову о неполном служебном соответствии, передает РИА Новости. По данным СМИ, это связано с кризисной ситуацией, возникшей вокруг авиакомпании «Вим-Авиа», которая оказалась неспособной оплачивать обслуживание рейсов с уже проданными билетами.

«Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем», — сказал Путин главе министерства транспорта на встрече с членами правительства РФ.

На руководство перевозчика заведено уголовное дело о мошенничестве: следователи полагают, что топ-менеджеры знали об отсутствии средств, но не давали отмашку прекратить реализацию билетов на заведомо бесперспективные рейсы.

В настоящее время решается вопрос с отправкой из России китайских туристов, которые приобрели билеты «Вим-Авиа» для возвращения на родину.

Закономерные вопросы вызвало отсутствие превентивных мер со стороны контролирующих организаций. Сегодня было решено, что на перевозку пассажиров терпящей бедствие авиакомпании будет выделено 200 млн рублей из федерального бюджета. Кроме того, «Вим-Авиа» запросила срочного предоставления госгарантий для взаимодействия с кредиторами.