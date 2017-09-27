Под Волгоградом задержан склонявший подростков к суициду мужчина

В Волгоградской области задержан куратор группы одной из соцсетей по подозрению в склонении несовершеннолетних к суициду. Об этом сообщается на сайте МВД.

Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, операцию проводили сотрудники управления «К» МВД России совместно с коллегами отдела «К» по Тульской и Волгоградской областям.

По данным правоохранителей, мужчина, в частности, вел переписку с 14-летней жительницей Тульской области, подталкивая ее к суициду.

Сам подозреваемый - 23-летний безработный житель Волгоградской области. Сейчас он арестован. Полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны и USB флеш-накопители в квартире мужчины. По их данным, на этих устройствах имеется информация, «подтверждающая причастность фигуранта к склонению несовершеннолетней к суициду».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ст. 110 УК.